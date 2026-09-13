В России введут новый ГОСТ для проверки прочности каблуков женской обуви

В России внедряется новый ГОСТ, направленный на проверку прочности каблуков женской обуви. Ранее каблуки рассматривались в рамках общих требований к обуви, включая резиновую и специальную, например, армейскую.
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