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«Интер» – фаворит Серии А по версии Opta. «Рома» – 2-я, «Комо» – 3-е, «Ювентус» – 4-й

Суперкомпьютер Opta обновил рейтинг фаворитов Серии А. После 4 туров в таблице лидируют «Интер» и «Рома», набравшие по 12 очков.

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