Steak Lovers
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Steak Lovers

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Кабачки по-новому: летний торт с курицей, томатами и чесночным соусом

Кабачки по-новому: летний торт с курицей, томатами и чесночным соусом

Кабачковый торт с курицей и томатами идеально подходит для летнего меню. Блюдо гармонично сочетает легкую овощную основу с сытной мясной начинкой и пикантным чесночным соусом, превращая обычные кабачки в изысканное угощение.

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