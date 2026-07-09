Кабачки по-новому: летний торт с курицей, томатами и чесночным соусом

Кабачковый торт с курицей и томатами идеально подходит для летнего меню. Блюдо гармонично сочетает легкую овощную основу с сытной мясной начинкой и пикантным чесночным соусом, превращая обычные кабачки в изысканное угощение.
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