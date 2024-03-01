ЮРИЙ ПРОНЬКО Коллективный Запад годами создавал для олигархов такие условия, чтобы свои активы они выводили за пределы России.
ЗАПАД ПЕРЕИГРАЛ РОССИЙСКИХ ОЛИГАРХОВ
Комментарии
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Михаил Васильев
Блатной капитализм или свободное предпринимательств - как не назови, но так и останется грабительским капитализмом!
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2 час.
Станислав Магдалинов
Европа процветала за счёт грабежа колоний,а у России их не было и нет, поэтому грабят своё государство.Считают ли его родным?По делам их судите их.
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2 час.
kornilenko28 корниленко
А я очень рад такому повороту - Путин их предупреждал но видно умом они не блещут. Вор должен сидеть
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28 мин.
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