ЗАПАД ПЕРЕИГРАЛ РОССИЙСКИХ ОЛИГАРХОВ

Михаил Васильев Блатной капитализм или свободное предпринимательств - как не назови, но так и останется грабительским капитализмом!

Станислав Магдалинов Европа процветала за счёт грабежа колоний,а у России их не было и нет, поэтому грабят своё государство.Считают ли его родным?По делам их судите их.