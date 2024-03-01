СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 035 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Лянгас
    Это не поезд . В самолете говно не вываливается наружу )))) . Все хранится в специальном контейнере , который потом з...Доигрались. Экипа...
  • Mихаил Р
    Самолет это не вагон в поезде и туалеты там устроены совсем не так. Всё попадает в отдельную ёмкость, если конечно эт...Доигрались. Экипа...
  • Николай Герасименко
    Если честно, я думал, что с началом СВО эта власовская прозападная шобла свалила за бугор, но как выясняется, не вся!..."Всё прошло очень...

ЗАПАД ПЕРЕИГРАЛ РОССИЙСКИХ ОЛИГАРХОВ

ЗАПАД ПЕРЕИГРАЛ РОССИЙСКИХ ОЛИГАРХОВ

ЮРИЙ ПРОНЬКО Коллективный Запад годами создавал для олигархов такие условия, чтобы свои активы они выводили за пределы России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Васильев
Блатной капитализм или свободное предпринимательств - как не назови, но так и останется грабительским капитализмом!
Ответить
2 час.
Станислав Магдалинов
Европа процветала за счёт грабежа колоний,а у России их не было и нет, поэтому грабят своё государство.Считают ли его родным?По делам их судите их.
Ответить
2 час.
kornilenko28 корниленко
А я очень рад такому повороту - Путин их предупреждал но видно умом они не блещут. Вор должен сидеть
Ответить
28 мин.

Картина дня

наверх