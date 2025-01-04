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Элизабет Турсынбаева: «Если Самоделкина будет выходить на международные старты с четверными, у нее очень большие шансы занимать призовые места»

«Я видела ее выступление давно, когда она выступала за Россию. Конечно, у нее очень высокий уровень, она прыгает четверные прыжки.

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