Слово и дело

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Проукраинская позиция президента Польши разозлила пользователей Twitter

Проукраинская позиция президента Польши разозлила пользователей Twitter

Проукраинская позиция президента Польши Анджея Дуды разозлила пользователей социальной сети Twitter. Они раскритиковали главу государства на странице канцелярии лидера страны.

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