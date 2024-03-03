СССР опередил своё время, и почему это было преступлением

Когда говорят, что «технология опередила время», ничего лестного за этим не стоит. Если бы полководец Суворов отстал от жизни, то есть одел бы солдат в медные доспехи и вооружил копьями по гомеровской моде, Екатерина II немедленно отправила бы его в отставку.
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