Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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СССР опередил своё время, и почему это было преступлением

СССР опередил своё время, и почему это было преступлением

Когда говорят, что «технология опередила время», ничего лестного за этим не стоит. Если бы полководец Суворов отстал от жизни, то есть одел бы солдат в медные доспехи и вооружил копьями по гомеровской моде, Екатерина II немедленно отправила бы его в отставку.

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Комментарии
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VO
Vitya Ostap
Из заголовка видно писал длбомето
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15 час.
Неизвестно Неизвестно
Ни чем не обоснованная статья
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13 час.

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