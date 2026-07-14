⛈ Из‑за ливня в Севастополе подтоплены дороги Дорожные службы работают в усиленном режиме: спецтехника убирает грунт, рабочие очищают ливнёвки.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⛈ Из‑за ливня в Севастополе подтоплены дороги Дорожные службы работают в усиленном режиме: спецтехника убирает грунт, рабочие очищают ливнёвки.