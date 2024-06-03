Алтайский депутат Малинкович выдвинул свою кандидатуру на пост главы Санкт-Петербурга

Заняв пост губернатора, он пообещал создать советское правительство "Коммунисты России" выдвинули кандидатуру лидера партии, депутата АКЗС Сергея Малинковича на выборы губернатора Санкт-Петербурга в сентябре 2024 года.
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