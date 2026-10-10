В Орловской области проверяют гибель 10 ворон

Местный житель сообщил в Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области о гибели птиц в Должанском районе — на землях сельскохозяйственного назначения, сообщает Управление эконадзора и природопользования.
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