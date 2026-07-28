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Дегтярев назвал важным сигналом решение European Gymnastics о символике России

Дегтярев назвал важным сигналом решение European Gymnastics о символике России

Софья Сандурская/ТАСС Решение генассамблеи Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) разрешить российским спортсменам выступать на соревнованиях с национальной символикой является важным сигналом.

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