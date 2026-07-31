Отчетность Tempus AI за II квартал 2026 года: рост выручки на 22% и покупка Personalis

Американская технологическая компания Tempus AI, Inc. (NASDAQ: TEM), лидирующая в области внедрения искусственного интеллекта для развития точной медицины и персонализированного здравоохранения, опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2026 года, закончившийся 30 июня.
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