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Нарышкин заявил, что СВР фиксирует факты продвижения россиянами в США санкций против РФ

Нарышкин заявил, что СВР фиксирует факты продвижения россиянами в США санкций против РФ

Подобные действия директор Службы внешней разведки назвал предательством МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/.

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Лев Добрый
С предателями надо по Законам военного времяни. И это будет очень правильно, особенно с теми, которые находятся в окружении президента и в системе власти.
Людмила Нефедова
!!! Ждем принятия мер...
СанСаныч Демченко
Это вряд ли..Главное они :зафиксировали:..а там хоть не рассветай...
valentina sergeeva
"Надо все называть своими именами", - ну, так называйте, что и кто мешает?! И предателей тоже - всех.
valentina sergeeva
"Надо все называть своими именами", - ну, так называйте, что и кто мешает?! И предателей тоже - всех.
Евгений Натесов
СанСаныч Демченко трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
СанСаныч Демченко
Начёсов..ты мазохист чё ли?..А мож..того-крыша поехала? Смени уже пластинку..одно и тоже .буровишь...причём всем...
Евгений Натесов
СанСаныч Демченко трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию...
СанСаныч Демченко
Потрох нечёсов-не базлай за всю Россию..ты обмылок.. парша на её несчастном теле..и таких как ты к сожалению повылезало много-недобитков власовских..
Евгений Натесов
СанСаныч Демченко трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Николай Демкин
Давить надо таких предателей.
Александр Самбур
так лишайте гражданства
Гарий Щерба
Просто на просто надо таких СВОЛОЧЕЙ ЛИШАТЬ ГРАЖДАНСТВА РФ и дело с концом , пусть себе живут ТАМ , в ,,СВОБОДНОМ ,, мире ...!!! И сдается мне что через годик--другой ВЗВОЮТ , от западной ,,СВОБОДЫ,, , НО , будет ПОЗДНО ..................................
Александр Клово
Болтовни много, а борьба с врагами России незаметна. Дееспособности хватает только на Грудинина клеветать. Страна санкциями обложена, спортсмены под белым флагом выступают.
Евгений Натесов
Александр Клово трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Владимир Якубенко
А что, у Лаврентия Павловича внуков не было? Должны быть, поищите, г-н Нарышкин. Они и за границей найдут этих тварей - страну предающих
АНГЕЛ АНГЕЛ
Ой маленький мальчик заплакал, какая беда, а работать кто будет? Не можете вы решить валите со своих мест придут те кто сопли жевать не будет и решит этот вопрос... А то как дети малый ой у меня игрушку отобрали тьфу соплежуи....
Александр Бабин
Да речь не государственного руководителя а дворового пацана.Что нет средств прижать таких деятелей.Ну найдут америкосы очередного Баширова с Петровым и всё.

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