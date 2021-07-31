Нарышкин заявил, что СВР фиксирует факты продвижения россиянами в США санкций против РФ

МОЯ СТРАНАПолитикаНарышкин заявил, что СВР фиксирует факты продвижения россиянами в США санкций против РФ Подобные действия директор Службы внешней разведки назвал предательством МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/.Вернуться к статье1811НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛев ДобрыйС предателями надо по Законам военного времяни. И это будет очень правильно, особенно с теми, которые находятся в окружении президента и в системе власти.ЛНЛюдмила Нефедова!!! Ждем принятия мер...СанСаныч ДемченкоЭто вряд ли..Главное они :зафиксировали:..а там хоть не рассветай...valentina sergeeva"Надо все называть своими именами", - ну, так называйте, что и кто мешает?! И предателей тоже - всех.valentina sergeeva"Надо все называть своими именами", - ну, так называйте, что и кто мешает?! И предателей тоже - всех.Евгений НатесовСанСаныч Демченко трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...СанСаныч ДемченкоНачёсов..ты мазохист чё ли?..А мож..того-крыша поехала? Смени уже пластинку..одно и тоже .буровишь...причём всем...Евгений НатесовСанСаныч Демченко трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию...СанСаныч ДемченкоПотрох нечёсов-не базлай за всю Россию..ты обмылок.. парша на её несчастном теле..и таких как ты к сожалению повылезало много-недобитков власовских..Евгений НатесовСанСаныч Демченко трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Николай ДемкинДавить надо таких предателей.Александр Самбуртак лишайте гражданстваГарий ЩербаПросто на просто надо таких СВОЛОЧЕЙ ЛИШАТЬ ГРАЖДАНСТВА РФ и дело с концом , пусть себе живут ТАМ , в ,,СВОБОДНОМ ,, мире ...!!! И сдается мне что через годик--другой ВЗВОЮТ , от западной ,,СВОБОДЫ,, , НО , будет ПОЗДНО ..................................Александр КловоБолтовни много, а борьба с врагами России незаметна. Дееспособности хватает только на Грудинина клеветать. Страна санкциями обложена, спортсмены под белым флагом выступают.Евгений НатесовАлександр Клово трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Владимир ЯкубенкоА что, у Лаврентия Павловича внуков не было? Должны быть, поищите, г-н Нарышкин. Они и за границей найдут этих тварей - страну предающихАНГЕЛ АНГЕЛОй маленький мальчик заплакал, какая беда, а работать кто будет? Не можете вы решить валите со своих мест придут те кто сопли жевать не будет и решит этот вопрос... А то как дети малый ой у меня игрушку отобрали тьфу соплежуи....Александр БабинДа речь не государственного руководителя а дворового пацана.Что нет средств прижать таких деятелей.Ну найдут америкосы очередного Баширова с Петровым и всё.Комментировать
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