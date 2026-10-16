В период с 18:00 16 октября до 18:00 17 октября 2026 года в Иванове ожидается туман, водителям рекомендуют снизить скорость до уровня, не превышающего половину расстояния видимости.
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