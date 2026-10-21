Актуальная версия Jetour Shanhai L7 Plus вышла на китайский рынок в конце августа. Кроссовер сейчас оценивается в 119 900 юаней, что в пересчете по курсу составляет 1,5 млн рублей.
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