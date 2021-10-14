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РФ в ООН: военная деятельность в Крыму защищает целостность страны

РФ в ООН: военная деятельность в Крыму защищает целостность страны

Военная деятельность России в Крыму и прилегающем Азовско-Черноморском регионе направлена исключительно на защиту целостности страны и её жителей.

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