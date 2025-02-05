Мэр Варшавы предложил выставить ЕС счет за принятых Польшей украинцев

Евросоюз должен был бы выплатить миллиарды, если бы Польша предъявила ему счет за принятых украинских беженцев, заявил мэр Варшавы и кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский, 5 февраля в интервью телеканалу Polsat.