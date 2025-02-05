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Мэр Варшавы предложил выставить ЕС счет за принятых Польшей украинцев

Мэр Варшавы предложил выставить ЕС счет за принятых Польшей украинцев

Евросоюз должен был бы выплатить миллиарды, если бы Польша предъявила ему счет за принятых украинских беженцев, заявил мэр Варшавы и кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский, 5 февраля в интервью телеканалу Polsat.

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