Мэр Варшавы предложил выставить ЕС счет за принятых Польшей украинцев

Евросоюз должен был бы выплатить миллиарды, если бы Польша предъявила ему счет за принятых украинских беженцев, заявил мэр Варшавы и кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский, 5 февраля в интервью телеканалу Polsat.
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