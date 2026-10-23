Запланированное на 25 октября выступление Максима Галкина* в Стамбуле оказалось под угрозой срыва. В Турции разгорелась публичная дискуссия о том, должен ли артист выступать в стране, а в социальных сетях начали звучать требования отменить концерт и ограничить ему въезд.
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