ЭНЕРГИЯ ДНЯ 20 ноября 2021 года

Энергетический прогноз на двадцатое ноября две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1145 =Алфавит — это упрощённая и удобная система письма, созданная для краткой и удобной записи информации=Бог даёт человеку не то, что он хочет, а то, что ему надо.
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