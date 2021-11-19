ЭНЕРГИЯ ДНЯ 20 ноября 2021 года

Энергетический прогноз на двадцатое ноября две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1145 =Алфавит — это упрощённая и удобная система письма, созданная для краткой и удобной записи информации=Бог даёт человеку не то, что он хочет, а то, что ему надо.