«Зенит» предлагал обменять Вендела на Педро или Виктора Уго, «Фламенго» отказался

«Зенит» не смог обменять Вендела на одного из игроков «Фламенго». В ходе переговоров сине-бело-голубые предложили включить в сделку 26-летнего форварда Педро Абреу или 19-летнего опорника Виктор Уго, но клуб из Рио-де-Жанейро такой вариант не устроил.
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