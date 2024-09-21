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Алекс Вурц: «Все гонщики «Ф-1» раздражены наказанием Ферстаппена за мат»

Бывший пилот «Формулы-1» и председатель Ассоциации гонщиков Гран-при Алекс Вурц рассказал о реакции спортсменов на то, что Макса Ферстаппена из «Ред Булл» принудили к общественным работам за мат на пресс-конференции перед Гран-при Сингапура.

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