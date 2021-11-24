Коммуниста Горбунова в омском Горсовете заменил Василий Балакирев

73-летний военный пенсионер уже определился с комитетом. Коммуниста Дмитрия Горбунова в омском Горсовете заменил 73-летний военный пенсионер, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС Василий Балакирев, — сообщает региональный Избирком.