Бизнес-омбудсмен Дагестана помог предпринимателю избежать сноса коммерческих объектов

В адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан поступило обращение от индивидуального предпринимателя с просьбой об оказании содействия в сохранении возможности дальнейшего осуществления предпринимательской деятельности.
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