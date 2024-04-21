Нужны ли нам новые «братья»?

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Комментарии
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Светлана Петрова
Они как саранча, которая пожирает все на своем пути, не думая о последствиях, как вирус, эпидемия еще одна нам не нужна, своих проблем хватает
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11 час.
НС
Наталья Середа
Сколько можно задавать этот вопрос? Когда мнение общественности интересовало власть?А потом говорят - народ бездействует.
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10 час.
Елена Хараничева
Как только  заявить, что мигрантов будут мобилизовывать на СВО, сами сразу же удерут в свои кишлаки!
Ответить
1 мин.

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