Нужны ли нам новые «братья»?

Светлана Петрова Они как саранча, которая пожирает все на своем пути, не думая о последствиях, как вирус, эпидемия еще одна нам не нужна, своих проблем хватает

НС Наталья Середа Сколько можно задавать этот вопрос? Когда мнение общественности интересовало власть?А потом говорят - народ бездействует.