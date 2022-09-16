Байден назвал белых расистов главной террористической угрозой в США

Американское разведсообщество считает сторонников идеи превосходства белой расы наибольшей террористической угрозой в США, заявил президент страны Джо Байден, выступая в Белом доме с речью, посвященной проблемам насилия на почве ненависти в стране.
Американское разведсообщество считает сторонников идеи превосходства белой расы наибольшей террористической угрозой в США, заявил президент страны Джо Байден, выступая в Белом доме с речью, посвященной проблемам насилия на почве ненависти в стране.
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