Индия увеличит расходы на инфраструктуру

Правительство Индии на 11% увеличит расходы на инфраструктуру в следующем финансовом году, расширив жилищное строительство и другие услуги, однако дефицит бюджета сохранится, пишет Bloomberg, ссылаясь на заявления министра финансов страны.
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