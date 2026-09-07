RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 676 подписчиков

«Изначально мёртвая структура»: бывший координатор штаба Навального — о разочарованиях и предательствах внутри ФБК

«Изначально мёртвая структура»: бывший координатор штаба Навального — о разочарованиях и предательствах внутри ФБК

36-летний активист по имени Рагнар Рейн хорошо известен сторонникам ФБК*. В 2017—2019 годах он работал координатором штаба Навального* в Магадане: организовывал митинги, собирал пожертвования, помогал с организацией президентской кампании Алексея Навального.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым