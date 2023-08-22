«Это не шутка»: Зеленский шантажирует Россию террором Белгорода

Предупредить этого клоуна что будем тоже только в большем обьеме и не дронами а самолетами и применять бомбы может задумается но вряд ли от наркотиков крышу здорово сорвало

Семен Семеныч

Почему не работает система ПВО? Почему не сняты с должности и не арестованы Командующий округом и начальник ПВО? Почему на территории РФ свободно перемещаются ДРГ противника и почему Патрушев до сих пор занимает должность директора ФСБ? ПВО дырявое как и граница. Сотрудники ФСБ только и знают, что ходить и проверять ЧОПы по детским садикам и школам. Почему ФСБ не спросила до сих пор с Росгвардии за выданные лицензии на оружие и за отсутствие контроля за его хранением?