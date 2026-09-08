International Championship 2026 cнукер. Результаты, турнирная таблица

﻿ Даты проведения: 31 октября — 7 ноября 2026 Название турнира: International Championship (Интернациональный чемпионат) Тип турнира: Рейтинговый Арена: — Место проведения (населенный пункт, город, страна): Нанкин, Китай (КНР) Победитель предыдущего турнира: У Ицзэ ( 2025 ) Победитель этого турнира: — Снукер International Championship 2026Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Турнирная таблица International Championship 2026: Интернациональный Чемпионат 2026 — турнирная сетка рейтингового турнира по снукеру 1/16 финала 1/8 финала 1/4 финала 1/2 финала Финал 11 фреймов (до 6-ти побед) 11 фреймов (до 6-ти побед) 11 фреймов (до 6-ти побед) 17 фреймов (до 9-ти побед) 19 фреймов (до 10-ти побед) Призовой фонд International Championship 2026: Призовой фонд турнира Интернационального Чемпионата Общий призовой фонд 825 000 фунтов стерлинговПобедитель — £175 000Финалист — £75 000 Полуфиналисты — £33 000 Четвертьфиналисты — £22 000 Участники 1/8 финала — £14 000 Участники 1/16 финала — £9 000 Участники второго раунда — £5 000 Наивысший турнирный брейк — £5 000 Сенчури брейки International Championship 2026: Cотенные серии турнира Интернационального Чемпионата Расписание матчей, результаты и статистика International Championship 2026 Финал Будет определён (-) Будет определён Первая сессия: начало 07.