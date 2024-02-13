«Его реакция оказалась неожиданной», — Ю Джэ Пиль рассказал, что натворил Джин на концерте «SBS Gayo Daejeon»

Знаете, кто такой Ю Джэ Пиль (Yoo Jae Pil)? Возможно вы слышали имя запасного паренька и отличного журналиста, который за несколько лет своей карьеры успеть поработать на красных дорожках с лучшими звёздами мира k-pop и побывать на легендарном событии «SBS Gayo Daejeon», где он познакомился с Джином (Jin) из BTS.