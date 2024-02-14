Депутат Лантратова предложила расширить штат школьных педагогов-психологов

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила расширить штат школьных педагогов- психологов за счёт внутренних ресурсов школы, а именно с помощью создания и внедрения механизмов материальной мотивации повышать квалификацию классных руководителей до уровня педагога- психолога путём введения дополнительного ежемесячного вознаграждения.
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