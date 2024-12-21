info-tses
Новости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

info-tses

230 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР Крымский
    На премьере фмльма киркоров братья радовались как дети.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣На премьере фильм...
  • Лидия Санникова
    Насмешила...Матвиенко сравнил...
  • Геннадий Бережнов
    Спрашивать у Президента почему назвали "Орешник" ну глупо. Главное не как назвать, а как полетит и куда долетит! Оста...Ответил не так, к...

Ответил не так, как все ожидали. Путин подвел итоги года

Ответил не так, как все ожидали. Путин подвел итоги года

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Ренат Абдуллин, Михаил Катков. Четыре с половиной часа под камерами, десятки вопросов, региональные журналисты и СМИ недружественных стран: традиционная пресс-конференция президента России, совмещенная с прямой линией, получилась насыщенной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Спрашивать у Президента почему назвали &quot;Орешник&quot; ну глупо. Главное не как назвать, а как полетит и куда долетит! Остальное как обычно - вопросы ответы. Однако как остановить инфляцию никто не знает! А это бизнес и олигархи где жадности нет предела, а остановить это может только госрегулирование ЦЕН!!!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх