МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Ренат Абдуллин, Михаил Катков. Четыре с половиной часа под камерами, десятки вопросов, региональные журналисты и СМИ недружественных стран: традиционная пресс-конференция президента России, совмещенная с прямой линией, получилась насыщенной.
Ответил не так, как все ожидали. Путин подвел итоги года
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Спрашивать у Президента почему назвали "Орешник" ну глупо. Главное не как назвать, а как полетит и куда долетит! Остальное как обычно - вопросы ответы. Однако как остановить инфляцию никто не знает! А это бизнес и олигархи где жадности нет предела, а остановить это может только госрегулирование ЦЕН!!!
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