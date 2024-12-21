Ответил не так, как все ожидали. Путин подвел итоги года

Геннадий Бережнов

Спрашивать у Президента почему назвали "Орешник" ну глупо. Главное не как назвать, а как полетит и куда долетит! Остальное как обычно - вопросы ответы. Однако как остановить инфляцию никто не знает! А это бизнес и олигархи где жадности нет предела, а остановить это может только госрегулирование ЦЕН!!!