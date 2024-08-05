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Politico: в ЕП призвали остановить участие Венгрии в Шенгене из-за виз РФ

Politico: в ЕП призвали остановить участие Венгрии в Шенгене из-за виз РФ

Группа из 70 депутатов Европарламента призвала Еврокомиссию приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне из-за того, что Будапешт решил ослабить визовые требования к гражданам восьми стран, в том числе РФ и Белоруссии.

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