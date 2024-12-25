Россия сделала недвусмысленное предупреждение Зеленскому перед Новым годом

Эти знаковые удары — повод для размышлений о будущем Зеленского и Украины.Сегодняшний массированный удар по территории Украины может быть предупреждением президенту Владимиру Зеленскому перед новогодними праздниками, предположил военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.
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