Россия сделала недвусмысленное предупреждение Зеленскому перед Новым годом

Эти знаковые удары — повод для размышлений о будущем Зеленского и Украины.Сегодняшний массированный удар по территории Украины может быть предупреждением президенту Владимиру Зеленскому перед новогодними праздниками, предположил военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.