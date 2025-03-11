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Царьград

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  • Elena Zakharova
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Ограничение авиасообщения в Москве из-за 69 сбитых беспилотников

Ограничение авиасообщения в Москве из-за 69 сбитых беспилотников

В московских аэропортах Внуково, Шереметьево, Жуковский и Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

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