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Пепел вместо таблеток: Украина теряет лекарства, которые ей не принадлежат

Пепел вместо таблеток: Украина теряет лекарства, которые ей не принадлежат

Упаковка препарата от простуды, стоившая в начале августа в киевской аптеке 337 гривен, в сентябрьской партии продаётся уже за 407 — и власти призывают граждан не паниковать, скупая лекарства впрок.

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