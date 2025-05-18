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LEON Вторая лига А. «Челябинск» – «Спартак» Кострома, «Волгарь» против «Кубани»

LEON Вторая лига А. «Челябинск» – «Спартак» Кострома, «Волгарь» против «Кубани»

LEON Вторая лига Дивизион А 13-й тур Группа «Серебро» 17 мая «Динамо-2» Москва – «Форте» – 5:2 (2:1) «Авангард» Курск – «Муром» – 0:0 (0:0) «Динамо» Киров – «Динамо» Владивосток – 3:1 (1:0) «Калуга» – «Иртыш» Омск – 1:2 (1:0) «Текстильщик» – «Сибирь» – 2:1 (1:0) Группа «Золото» 18 мая «Торпедо» Миасс – «Волга» Ульяновск – 14:00 «Велес» – «Ленинградец» – 15:00 «Челябинск» – «Спартак» Кострома – 15:00 «Родина-2» – «Машук-КМВ» – 17:00 «Волгарь» – «Кубань» – 18:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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