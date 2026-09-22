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Мировое обозрение

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Прогноз социолога о повышении пенсионного возраста

Прогноз социолога о повышении пенсионного возраста

Разговоры о новом повышении пенсионного возраста в России преждевременны и вредны. Такую позицию озвучила известный социолог, эксперт в области социальной политики Лилия Овчарова.

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