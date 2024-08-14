Алаудинов: ВСУ в Курской области начали окапываться, чтобы избежать уничтожения

Группировка ВСУ в Курской области больше не проявляет желания рваться вперед.Вооруженные формирования Украины, атаковавшие Курскую область, начали окапываться, чтобы избежать уничтожения.
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