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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Салемакерс набрал 10 фэнтези-очков в дерби с «Лацио». Полузащитник «Ромы» забил и отдал ассист

Алексис Салемакерс сначала отдал ассист на Лоренцо Пеллегрини на 10-й минуте, а спустя 8 минут забил сам.

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