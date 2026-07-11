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Куртуа о будущем в сборной: «Хочу взять паузу и пропустить Лигу наций – не самый важный турнир. Может, вернусь к отбору на Евро, но решение за федерацией»

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился мыслями об уходе из национальной команды после поражения в матче 1/4 финала чемпионата мира против Испании (1:2).

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