Девушки «ДОМа-2» с самым большим количеством партнёров

У некоторых участниц ДОМ-2 было довольно много любовных партнеров, которые делали их счастливыми. Вот только распущенными себя участницы проекта ДОМ-2 не считали, так как всегда были уверены, что это вполне нормальное явление пытаться строить отношения с различными мужчинами.
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