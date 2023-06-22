Танк ВСУ после атаки БПЛА «Ланцет» буквально «запрыгнул» на бронеавтомобиль американского производства

Эффективность российских дронов-камикадзе «Ланцет», которые с ювелирной точностью уничтожают живую силу и технику противника, уже не единожды была доказана в ходе СВО.
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