"Хезболла" призвала жителей 20 поселений на севере Израиля покинуть дома

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" призвало жителей более 20 поселений на севере Израиля покинуть свои дома и эвакуироваться, поскольку эти территории являются законной целью, сообщили в пресс-службе движения.
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