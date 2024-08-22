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Под Новосибирском директора школы искусств обвинили во взятках

Под Новосибирском директора школы искусств обвинили во взятках

Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Новосибирской области инициировал четыре уголовных дела против директора школы искусств города Оби, подозреваемой в вымогательстве взяток у своих преподавателей.

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