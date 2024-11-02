Цыгане готовят свой бунт? Диаспора угрожает. Мэр рассказала о давлении на семью

да и зачем ей, матери погибшего эта баня на его кровные в селе о которой тот мечтал?

Татьянка Яцук

И вот, как и практически всегда, действует поговорка:"Пока гром не грянет- мужик не перекрестится" ! Ну почему у нас это повторяется из раза в раз- начинается настоящая работа только после того, как где-то "рванёт", а раньше на бесконечные сигналы, обращения, жалобы как будто закрывают глаза структуры, которые и обязаны пресекать правонарушения, пока они не превратятся в огромный "снежный ком", который несётся, давя всё на своём пути.....