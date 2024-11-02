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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Цыгане готовят свой бунт? Диаспора угрожает. Мэр рассказала о давлении на семью

Цыгане готовят свой бунт? Диаспора угрожает. Мэр рассказала о давлении на семью

В Челябинской области задержали цыгана, обманувшего мать погибшего бойца СВО на 1,5 млн. рублей и гадалку, обманувшую на 300 тыс.

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Комментарии
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А Кудасов
да и зачем ей, матери погибшего эта баня на его кровные в селе о которой тот мечтал?
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3 час.
Татьянка Яцук
И вот, как и практически всегда, действует поговорка:&quot;Пока гром не грянет- мужик не перекрестится&quot; ! Ну почему у нас это повторяется из раза в раз- начинается настоящая работа только после того, как где-то &quot;рванёт&quot;, а  раньше на бесконечные сигналы, обращения, жалобы как будто закрывают глаза структуры, которые и обязаны пресекать правонарушения, пока они не превратятся в огромный &quot;снежный ком&quot;, который несётся, давя всё на своём пути.....
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2 час.
Александр Зиборов
Нужно пресечь паразитизм цыган! Никаких гаданий на улицах и тому подобного! Спросить: на что живут цыгане? На какие шиши строят дворцы, покупают иномарки, золото и прочее?.. И о гостях с юга не следует забывать, они не лучше цыган, всюду эти гости стали хозяевами!
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12 мин.

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