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СахПресс

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Опасное восхождение на вышку в Корсакове обернулось протоколами для родителей

Опасное восхождение на вышку в Корсакове обернулось протоколами для родителей

Полицейские установили личности подростков, которые забрались на высокую вышку в районе улицы Нагорной в Корсакове.

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