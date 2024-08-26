«Хизбалла» показала военные объекты Израиля, по которым наносился удар в минувшее воскресенье «Хизбалла» опубликовала список израильских военных баз, которые подверглись атаке в минувшее воскресенье.
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«Хизбалла» показала военные объекты Израиля, по которым наносился удар в минувшее воскресенье «Хизбалла» опубликовала список израильских военных баз, которые подверглись атаке в минувшее воскресенье.
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