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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Ферстаппен о поломке: «Неидеальная ситуация, я хотел проехать больше кругов»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что пятничные тренировки перед Гран-при Канады сложились для него не лучшим образом.

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