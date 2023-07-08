Фото: кадр из видеоТекст: Андрей Резчиков Нападение в Грозном на Елену Милашину и Александра Немова было выгодно врагам Чечни В России потребовали скорейшего расследования нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова.
Нападение на Милашину выгодно противникам Чечни
Комментарии
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Игорь
Да кому нужны эти пиндосовские содержанки? Им вежливо отказали в кавказском гостеприимстве и попросили убраться туда откуда нарисовались. И как мадам Милашина со сломанными пальцами смогла так лихо развернуть в сети с телефона в самолете(?) такой кипеж? Почему эти персонажи до сих пор не валят лобзиками лес в тундре? Или не шьют модные семейные трусы для наших бойцов???
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